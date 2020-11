Prinses Delphine verandert achternaam op sociale media

Maandag publiceerde Delphine, die kunstenares is, een foto van een kunstwerk onder haar ’nieuwe naam’. De boodschap was ’wat komt is beter dan wat was’.

„Die boodschap helpt me om positief te blijven tijdens deze moeilijke tijden”, aldus de kersverse prinses.

Vorige maand kreeg Delphine van het Hof van Beroep in Brussel op alle punten gelijk in haar jarenlange strijd tegen koning Albert. Die had tot begin dit jaar altijd ontkend haar biologische vader te zijn, maar een dna-test bewees dat die bewering onjuist was. Delphine kreeg de titel prinses van België en de nieuwe achternaam van Saksen-Coburg, en heeft inmiddels zowel haar halfbroer koning Filip alsmede haar vader koning Albert ontmoet.

Voor de rechterlijke uitspraak gebruikte Delphine de naam van haar wettelijke vader Jacques Boël, die in de jaren zestig getrouwd was met Delphine’s moeder Sybille. Hij had Delphine als zijn kind erkend, hetgeen weer juridisch ongedaan moest worden gemaakt voor de procedure die Delphine voerde tegen haar werkelijke vader. Vanaf dat moment was ze eigenlijk zonder achternaam, maar Delphine bleef Boël nog even gebruiken.