Klassiek gestook in ’De rijdende rechter’

Johan en zijn vrouw Rita hebben al jaren last van de woning naast hen. Aan de voorkant woont een man wiens schutting het zicht blokkeert, aan de achterkant zit een jonge huurder die verzot is op vuurtjes stoken. „Ik stikte zowat in mijn bed”, vertelt Rita met de verschrikking nog in haar ogen. Zelfverklaarde pyromaan Boudewijn heeft bovendien zijn schuurtje zo goedkoop in elkaar gezet, dat er ’s avonds een fel tl-licht bij Johan naar binnen schijnt. „Ik weet heel zeker dat dit niet is toegestaan”, merkt de bejaarde man op. Maar dat moet natuurlijk nog maar blijken.

Boudewijn vindt zelf dat alle vuurtjes gewoon moeten kunnen. Houtstook is immers niet verboden. En van dat tl-licht heeft alleen Johan last, dus wil hij geen geld uitgeven om zijn schuurtje beter af te dekken. Intussen wil de vuurfanaat vooral af zijn van alle anonieme briefjes, tirades bij het hek en politie aan de deur. Om te kunnen bepalen wie er gelijk heeft, moeten er onder meer een schuttingdeskundige en een stookexpert aan te pas komen. Waarop Mr. John Reid zijn weloverwogen oordeel weer mag vellen.