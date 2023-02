Sterren nemen afscheid van Vivienne Westwood

De dresscode was ’when in doubt, overdress’, een van de favoriete uitpsraken van Westwood. Een groot aantal genodigden, waaronder Kate Moss, Helena Bonham Carter, Victoria Beckham en Stormzy, hield zich aan die code.

Westwood overleed op 30 december op 81-jarige leeftijd. Het modehuis meldde destijds dat ze vredig was gestorven in het bijzijn van haar familie. Westwood was een van de meest vooraanstaande Britse ontwerpers. Ze maakte naam in de jaren zeventig met controversiële punkcreaties. Die stijl heeft ze altijd behouden in de vele collecties die ze ontwierp.