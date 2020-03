Feminist Keira Knightley heeft moeite met Disney-films

Keira Knightley Ⓒ Getty Images

Tegen de wil van haar moeder Keira Knightley in heeft de kleine Edie (4) toch de sprookjesfilms van Walt Disney bekeken. Keira bekende in 2018 tijdens de Ellen DeGeneres Show dat ze haar dochter geen films liet kijken die niet stroken met haar feministische visie. In het tijdschrift Porter geeft Keira een update over haar dochters Disney-ban.