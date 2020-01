Passie voor een vergeten meester

Deze Vier jaargetijden uit 1732 van Jacob de Wit werd in november aangeboden op de veiling in Rome. Ⓒ Foto Bertolami Fine Art

Van Amsterdamse grachtenbewoners tot Europese vorsten. Onder de rijken van de 18e eeuw was het een hype om hun huis of paleis door Jacob de Wit onder handen te laten nemen. Als in een theater vertelde hij via wandschilderingen en zogenaamde ‘Witjes’ een mythologisch verhaal dat uitmondde in een schitterend plafondstuk. Hoe kon deze internationaal gevierde Amsterdamse kunstenaar in de vergetelheid raken? De Stichting Jacob de Wit 2020 ging de afgelopen drie jaar op zoek naar verloren gewaande werken en presenteert 325 jaar na zijn geboorte in lezingen en exposities de Ware Jacob.