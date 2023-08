Zo leeft Tony Bennett voort

Hij zou donderdag 97 jaar zijn geworden. Zelf zal de crooner het niet meer meemaken, maar in de VS is 3 augustus officieel uitgeroepen tot Tony Bennett-dag. Muzikaal laat de legendarische artiest – die anderhalve week geleden overleed – een imposante erfenis na. Ook zijn er tal van gedenkwaardige feiten om zijn herinnering levend te houden. Een impressie.

Tony Bennett laat een imposante muzikale erfenis na. Ⓒ Getty Images