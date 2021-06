Cardi B zwanger van tweede kindje

Dat liet Cardi weten tijdens een optreden bij de BET Awards, waarna ze snel het nieuws wereldkundig maakte via sociale media. De rapper postte een foto op Instagram waarop ze naakt te zien is en haar buik volledig geverfd is. „Nummer twee komt eraan”, aldus Cardi.

Cardi en Offset trouwden in september 2017 in het geheim en maakten pas een jaar later bekend dat ze met elkaar in het huwelijk waren getreden, toen Cardi zwanger was van hun eerste kind Kulture Kiari.

Hoewel het stel nu hun tweede kind verwacht, is hun relatie niet bepaald soepel verlopen. Zo zou Offset zijn vrouw meerdere malen bedrogen hebben en wilde Cardi daardoor scheiden, om hem vervolgens toch een tweede kans te geven met de hoop dat dingen zouden verbeteren. Ze trok de aanvraag tot een scheiding uiteindelijk in november 2020 in.

Offset heeft al drie kinderen uit eerdere relaties, Jordan (11), Kalea Marie (6) en Kody (6).