The Kik speelt liveset via Facebook als ’pleister op de wonde’

„Is het leven dan nu écht helemaal verplaatst naar het digitale scherm? Voor nu even wel”, kondigde Dave zaterdag aan op Facebook. „In verband met het coronavirus is iedereen het nu wel met elkaar eens dat we even niet te veel met elkaar in aanraking moeten komen. Omdat we midden in onze tour zitten en de thuisblijvers tóch een pleister op de wonde willen geven, spelen Arjen en ik vanavond een kleine akoestische set die live op Facebook ’bij te wonen is’.”

The Kik is niet de enige act die uitwijkt naar een gestreamde show nu alle bijeenkomsten met meer dan honderd mensen zijn afgelast. Ook DeWolff laat een concert streamen. De Limburgse band staat zaterdagavond in een lege zaal in de Muziekgieterij, maar via de site van de concertzaal is het concert live te volgen. Alle boekingen in Nederland van dj Benny Rodrigues zijn voorlopig geschrapt, maar toch staat hij zaterdagavond achter de draaitafels. Dat doet hij in zijn woonkamer, terwijl hij zijn set streamt.