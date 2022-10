Filmrecensie Jeugdfilm ’Totem’ blijft steken in goede bedoelingen

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Ama (Amani-Jean Philippe) krijgt in ’Totem’ hulpt uit onverwachte hoek.

Ama heet ze. ’Zaterdag’ betekent dat in de taal van haar Senegalese ouders, al is haar naam ook een knipoog naar de afkorting die staat voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA). Het 11-jarige meisje dat in Rotterdam is opgegroeid, raakt in Totem gescheiden van haar gezin, waarmee ze illegaal in Nederland verblijft. Gouden Kalf-winnaar Sander Burger (De veroordeling) schreef en regisseerde deze geëngageerde familiefilm.