Chilli van TLC nog niet over dood collega heen

„We voelden het gemis natuurlijk sterker vlak nadat ze was overleden, toen we weer aan het werk moesten zonder haar”, aldus de 48-jarige muzikante. „Na al die jaren wordt de pijn minder, maar ik denk niet dat je er ooit helemaal overheen komt. Ze was als familie en we houden van haar. Maar we proberen de herinneringen levend te houden, en denken niet meer alleen aan het verdriet.”

Lopes was dertig jaar toen ze omkwam bij een auto-ongeluk op Honduras. De jaren voor haar dood maakte trio TLC, dat naast Thomas en Lopes bestond uit Tionne ’T-Boz’ Watkins, furore met de hits Waterfalls, Creep en No Scrubs.