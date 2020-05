Yolanthe: moeilijk om over scheiding te praten

„Ik ben er nog niet helemaal, maar het gaat goed. Sommige momenten voel ik me heel sterk en kan ik de hele wereld aan; dan kijk ik vooruit en niet achteruit. Maar er zijn ook dagen – zeker nu ik veel op mezelf aangewezen ben – dat ik wat minder sterk ben en dingen zo graag anders had gezien. Maar zo is het nu eenmaal niet gelopen”, vertelt Yolanthe in een interview met Grazia.

Voor zichzelf voelt het niet alsof ze gefaald heeft, maar ziet Yolanthe het eerder als een wijze les. „Ik ben zover dat ik kan zeggen: ik heb niet gefaald. Naar mijn idee falen mensen niet, maar situaties of ondernemingen wel. In dit geval mijn huwelijk. Soms gaan dingen gewoon niet meer of loopt het mis. Daar moet je dan je les uit halen, hoe pijnlijk ook, en hopelijk word je daar op een dag sterker van. Langzaamaan ben ik sterker aan het worden, maar ik ben tegelijkertijd ook een heel gevoelig persoon.”

Veel over de scheiding met Wesley wil Yolanthe niet loslaten. „We zitten er nog middenin, dus het is moeilijk om over dat deel van mijn leven te praten. Dit gaat niet alleen over mezelf en ik wil er heel voorzichtig mee omgaan, juist omdat het zo’n gevoelig iets is.”

Ondanks alles zegt ze nog steeds in eeuwige liefde te geloven en kent ze genoeg voorbeelden om haar heen bij wie het wel tot op heden lukt.