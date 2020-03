Afscheid en verdriet in de intieme kring van Céline Dion

Ⓒ Getty Images

Op Instagram bracht Céline Dion vrijdag een emotioneel eerbetoon aan haar moeder Thérèse Tanguay-Dion, die in januari na een lang ziekbed overleed. Tragisch genoeg is dit niet het enige sterfgeval in de intieme kring van de zangeres. Haar moeder overleed op precies dezelfde dag als haar broer Daniel, die vier jaar eerder het leven liet. En slechts twee dagen voor het overlijden van haar broer, blies Célines echtgenoot René zijn laatste adem uit.