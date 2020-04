Prins Albert kondigt versoepeling maatregelen Monaco aan

De regering zal dinsdag laten weten wat de stapsgewijze versoepeling van de zes weken geleden genomen maatregelen inhoudt. „Ik hoop dat iedereen zich aan de aanwijzingen zal houden.”

Albert riep de bevolking van het ministaatje aan de Middellandse Zee op om moed en geduld te hebben want er is voorlopig geen vaccin voor het longvirus dat de afgelopen weken ook in Monaco slachtoffers heeft gemaakt. „We zullen nog lang met het virus moeten leven.” De vorst raadde sterk aan om in het openbaar mondmaskers te dragen als bescherming, waarbij hij trots kon vertellen dat een deel van de maskers zijn gemaakt in Monaco zelf.

Albert, die zelf besmet raakte met het coronavirus maar daarvan goed herstelde, bedankte in zijn toespraak iedereen die zich heeft ingezet om Monaco ook tijdens de lockdown draaiende te houden. Hij is tevreden over de door de inwoners getoonde discipline en hoopt dat Monaco versterkt uit de crisis zal komen.