Rebel Wilson niet verloofd met vriendin Ramona Agruma

Op Instagram Stories plaatste de 42-jarige Rebel een video van zichzelf en Ramona. Het stel is te zien in Disneyland in Californië. „Bedankt voor alle goede wensen, maar we zijn NIET verloofd”, schrijft ze.

De geruchten over een verloving zongen al langer rond. Vorige maand waren de twee te zien op Instagram met ringen om hun vingers. Rebel, bekend van de film Bridesmaids, schreef dat zij en Ramona zich focussen op „absoluut verbazingwekkende dingen in ons leven.” Twee dagen geleden maakten de eerste media melding van de verloving van Rebel en Ramona.

In juni maakte Rebel bekend dat ze een relatie heeft met Ramona. „Ik dacht dat ik op zoek was naar een Disney-prins”, schreef ze toen op sociale media. „Maar misschien was wat ik al die tijd echt nodig had een Disney-prinses.”