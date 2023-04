Harry Potter-actrice Bonnie Wright zwanger van eerste kind

„We krijgen een baby!”, schrijft Wright bij twee foto’s van zichzelf en haar man Andrew Lococo. Daarop legt Wright haar hand op haar zwangere buik en houdt Lococo haar buik vast. „Wat een heftige en ontnuchterende reis is zwanger zijn. Je verandert volledig om zo ruimte te maken voor nieuw leven.”

Tekst gaat verder onder Instagrampost.

De actrice schrijft niet te kunnen wachten tot zij en Lococo het kindje kunnen ontmoeten. Op de foto is ook een regenboog te zien door de lichtval rond Wrights buik. „Het voelt alsof het kindje even hallo komt zeggen via die regenboog.”

Wright en Lococo zijn in maart 2022 getrouwd. Hoelang het stel al samen is, is niet helemaal duidelijk. De eerste foto’s van de twee verschenen zo’n drie jaar geleden op sociale media.