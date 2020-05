Zus Zweede koning voelt zich ’een dakloze’

Birgitta verbleef de afgelopen twee maanden bij haar broer koning Carl Gustaf. Ze logeerde op slot Stenhammar. Daar had de prinses het prima naar haar zin. Ze maakte uitstapjes met de koning en koningin Silvia en was ook bij de verjaardag van haar jongere broer.

Afgelopen week is Birgitta echter naar Duitsland vertrokken. Daar logeert ze bij haar zoon in München. Al haar drie kinderen wonen overigens in Duitsland. Maar het is niet de bedoeling dat de prinses van hot naar her trekt. Het liefste wil ze zo snel mogelijk terug naar Mallorca.

„Ik wil terug naar mijn eigen vier muren. Ik voel me nu dakloos”, zegt ze. „Je dakloos voelen is niet fijn en ook de onzekerheid of en wanneer je terug kunt is zeer onprettig.”