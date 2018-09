Franse acteur Pierre Brice overleden

"Met grote droefheid moeten we meedelen dat Pierre Brice deze morgen om 08.20 uur aan de gevolgen van een longontsteking is overleden. Hij is gisteravond met hoge koorts in het ziekenhuis opgenomen. Zijn vrouw Hella was de hele tijd bij hem'', maakte zijn management volgens Duitse media bekend.

Brice werd vooral in Duitsland populair en maakte daar ook als zanger naam. Vooral met de Winnetou-vertolking vergaarde hij faam in de rol van Apache-opperhoofd naast Lex Barker, alias Old Shatterhand.