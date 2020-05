Sterren rouwen om overleden platenbaas Andre Harrell

Dj D-Nice maakte het nieuws vrijdag bekend in een livestream op Instagram en later werd het bevestigd aan Amerikaanse media. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Harrell werkte sinds de jaren 80 in de muziekindustrie en stond aan de wieg van carrières van meerdere inmiddels grote artiesten.

„Waarom Andre?”, schrijft Mariah Carey. „Mijn hart is gebroken en ik kan niet meer stoppen met huilen. Hij was een geweldige vriend en ik zal hem voor eeuwig missen.” 50 Cent is korter in zijn bericht. „Rust in vrede Andre Harrell. God zegene hem.”

Usher zegt te bidden voor Harrells familie en heeft daarnaast veel lof voor wat hij heeft gedaan. „Je was het begin voor velen en een oprechte positieve energie. Ik groet u KONING.” Actrice Viola Davis is het eens met de zanger. „Bedankt voor het cadeau van zoveel geweldige artiesten.”

Harrell wordt gezien als de ontdekker van Sean ’Diddy’ Combs, toen nog Puff Daddy, en gaf hem zijn eerste platencontract. De rapper heeft nog niet op het overlijden van zijn oud-mentor gereageerd.