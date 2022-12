Premium Het beste van De Telegraaf

Schlagerkoning Heino vindt muziek van nu niet best: ’Iedereen wil maar ’singer-songwriter’ zijn, dat hou je niet vol’

Door Eline Verburg

Sommige artiesten weten echt van geen ophouden. Zoals de Duitse Schlagerkoning Heino, voluit Heinz-Georg Kramm. Zondag begint hij in Alkmaar zijn Weihnachtsfest-tournee door Nederland, een serie van negen feestelijke kerstconcerten. Op de avond van 13 december in de Groningse Oosterpoort viert de markante bariton, bekend om zijn helblonde haar en donkere zonnebril, zijn 84e verjaardag. „Vreugde brengen maakt me nog altijd gelukkig.”