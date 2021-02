Tracee Ellis Ross (48): ’Ik ben nog nooit zo sexy geweest als nu’

„Het beeld is ontstaan dat als je een bepaalde leeftijd bereikt, je niet langer levendig of sexy bent. Je bent het niet meer waard je dromen achterna te gaan, nieuwe dingen te proberen of risico’s te nemen. En daar ben ik het helemaal niet mee eens”, vertelt Tracee Ellis Ross in W magazine.

„Ik ben nu 48 en heb het idee dat ik nooit eerder zo sexy was als ik nu ben”, bestrijdt ze de heersende opvatting.

De actrice ziet haar haar als belangrijkste middel om te uiten wie zij is en geniet ervan om te experimenteren met kapsels. „Ik zou mijn reis van zelfacceptatie aan de hand van mijn haar kunnen beschrijven”, legt ze uit. „Soms draag ik het wild, dan weer plat, soms elegant en soms tart ik de zwaartekracht... Mijn haar lijkt af en toe een eigen leven te leiden.”