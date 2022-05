Johnny Depp geeft opnieuw verrassingsoptreden bij concert Jeff Beck

Beck kondigde Depp zelf aan. „We hebben elkaar vijf jaar geleden voor het eerst ontmoet toen hij op de deur van mijn kleedkamer klopte. En hoewel we het geheim hebben proberen te houden, zeg ik het toch maar: hier is hij dan!” Beck en Depp speelden een paar nummers samen, waaronder What’s Going On van Marvin Gaye en A Day In The Life van The Beatles.

Het publiek reageerde opnieuw enthousiast op de aanwezigheid van de Pirates Of The Caribbean-acteur, die de afgelopen weken verwikkeld was in een rechtszaak met zijn ex-vrouw Amber Heard. Hij spande een zaak tegen haar aan nadat ze een belastend opiniestuk over hem in The Washington Post had geschreven.

Of Depp op dinsdag weer terug is in de Verenigde Staten, wanneer er wellicht een juryoordeel in de rechtszaak wordt uitgesproken is niet bekend. Afgelopen vrijdag hielden de juridische teams van zowel Depp als Heard hun slotpleidooi. De jury, die uiteindelijk bepalend is in deze zaak, sprak daarna weliswaar twee uur met elkaar maar kwam nog niet tot een unaniem eindoordeel.