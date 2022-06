Premium Het beste van De Telegraaf

’Leven Jeremy Clarkson één decadente wereldtour met rijken en sterren’

Het leven met Top Gear-presentator Jeremy Clarkson is nooit saai. Dat blijkt wel uit de verhalen van zijn ex-vriendin Philippa Sage over de periode dat de voormalig presentator nog volop actief was. In een nieuw boek onthult zijn voormalige assistente én lover smeuïge verhalen over bijzondere ontmoetingen met onder meer Cameron Diaz en Tom Cruise, een heldhaftige daad van die laatste en feestjes waarop de drank rijkelijk vloeide, maar die abrupt eindigden vanwege jaloezie. En wat was er gebeurd die avond voordat ze de dag erna ontdekte dat ze in haar handtas had overgegeven?