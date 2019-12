André Rieu hoopt dat kerstconcerten in Maastricht traditie worden

„Het zou natuurlijk heel leuk zijn als ook dit een traditie wordt, net als de Vrijthofconcerten in de zomer. Wie weet komen er over een aantal jaren ook mensen vanuit de hele wereld naartoe. Dat lijkt me geweldig”, wenst de orkestleider. Het is de eerste keer dat André Rieu kerstconcerten geeft in Maastricht. Al 30.000 toegangskaarten zijn verkocht. Alleen voor de voorstelling op vrijdagavond zijn nog kaarten verkrijgbaar.

„Het ziet er naar uit dat alle drie de concerten uitverkocht raken”, zegt de koning van de wals. Rieu noemt het spannend om voorafgaande aan kerst in Maastricht op te treden. „Net als de eerste keer op het Vrijthof vijftien jaar geleden. Toen hadden we ook geen idee hoe het zou worden. Maar we hebben een prachtig programma gemaakt en hopen natuurlijk dat het net zo’n succes zal worden als de Vrijthofconcerten, waar mensen van over de hele wereld naartoe komen.”

Uitdaging

Het aankleden van het MECC in kerstsferen is wel een uitdaging, erkent Rieu. „Het MECC is op zich een grote, lelijke grijze hal. Daar moet je eerst iets moois van maken, voordat je er überhaupt mensen naartoe haalt. Maar dat gaat lukken! Ik ben er nu elke dag om te kijken, en het wordt ongelooflijk mooi. Van die hele hal zie je gewoon niks meer. Het plafond, de wanden, de vloer, alles wordt omgetoverd in een sprookjesachtig winterwonderland, compleet met twee schaatsbanen.”

Zijn Johan Strauss Orkest heeft speciale nummers op de lessenaar staan die bijdragen aan het kerstgevoel. Rieu heeft ook hoge verwachtingen van de gastoptredens, waaronder The Platin Tenors, The Golden Voices of Gospel en de Nederlandse kampioenen synchroonschaatsen. Rieu: „Verder doet een grote groep ’schoonrijders’ mee. Dat is zo bijzonder! Het is een bepaalde vorm van kunstschaatsen, die alleen in Nederland beoefend wordt en zelfs erkend is als cultureel erfgoed. Je ziet die vorm van schaatsen, soms samen aan een lange stok, wel op schilderijen van oude Hollandse meesters, prachtig. Zij schaatsen in Friese en Zeeuwse klederdracht.”

Kou

In eerdere jaren gaf Rieu kerstconcerten in Groot-Brittannië, maar daar werd hij letterlijk in de kou gezet. „Het leek wel of het met het jaar kouder werd. Een soort Frexit, freezing exit. Als mijn crew in de hal aankwam, ’s ochtends om 4 uur, was er helemaal geen verwarming. Nou, dat is voor die mensen geen pretje om zo te moeten werken. Het orkest en ik komen altijd tegen 3 uur in middag, dan was het er een graad of 12 en dat was ook niet fijn. ’s Avonds tijdens het concert was het gewoon te koud om te spelen. Dat is noch voor het publiek noch voor musici prettig. En na zeven jaar dacht ik: het is genoeg geweest.”

Zelf viert André Rieu kerst met de familie. „Kerstmis bij ons thuis is vooral een familiefeest. Marjorie en ik vieren het samen met onze zonen en hun gezinnen. We hebben inmiddels vijf kleinkinderen, dus dat wordt super gezellig en ontspannen. Ik kook graag voor veel mensen - geen grote zware diners, hoor, gewoon lekker - en we genieten ervan om met hen samen te zijn. En na Kerstmis verheugen we ons op de Nieuwjaarsconcerten in Amsterdam en Antwerpen.”