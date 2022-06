Diddy neemt date mee naar kerk en stripclub

In de talkshow van Yung Miami, Caresha Please, bespreken de twee het liefdesleven van Diddy. „Ik ben single, maar ik ben aan het daten. Ik neem gewoon de tijd in het leven”, reageert hij. „We gaan op dates, en we zijn vrienden. We gaan naar exotische plekken, we hebben het leuk samen, we gaan naar stripclubs, naar de kerk.”

De twee hebben een aardig leeftijdsverschil. Diddy is 52 en Caresha 28, precies even oud als zijn oudste biologische zoon Justin. Tijdens zijn relatie met Kim Porter, met wie hij tussen 1994 en 2007 met tussenpozen iets had, adopteerde hij haar zoon uit een eerder huwelijk, Quincy (nu 31). Samen kregen zij nog zoon Christian (24) en tweelingdochters D’Lila en Jessie (15). Diddy is ook vader van dochter Chance (16) uit een andere relatie.