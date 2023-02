Dotan over ’trollengate’: ’Lastig om lelijke kant van jezelf onder ogen te komen’

De eerste paar maanden nadat het nieuws was uitgekomen, waren „de hel”, blikt Dotan terug in de aflevering die woensdagavond te zien is op NPO 2. „Het is lastig om een lelijke kant van jezelf onder ogen te komen, maar ook dat je later snapt van oké, je bent mens, er zitten vele kanten aan jou, het is ook een kans om ervan te leren en te groeien.”

De zanger heeft inmiddels omarmd dat hij „stomme dingen” heeft gedaan. „Als er mensen zijn die er nog steeds aan vast willen houden is dat oké, dan kan ik daar niks aan doen. Je komt gewoon in een industrie terecht waarin het gaat om marketing, om validatie en wat andere mensen van je vinden.”

Niet goed genoeg

Dotan dacht voorheen dat hij niet genoeg talent had. „Dat het niet goed genoeg was wat ik maakte, als het alleen om de muziek kon gaan.” Aan die onzekerheid is hij in therapie gaan werken. „Nu ben ik erachter gekomen: het gaat puur om de muziek, mijn ambities zijn minder groot geworden, ik kijk naar wat ik heb, als mensen mijn muziek willen draaien en luisteren omdat ze het mooi vinden prima, anders maar niet.”

Door die twijfels heeft de zanger zichzelf naar eigen zeggen veel ontnomen. „Van ervaringen, van leuke dingen, van liefde, omdat ik dacht dat ik iets moest zijn. Ik heb een ommekeer in mijn leven gemaakt, echt de keuze gemaakt van; ik ga mijn eigen leven leiden. Ik ga ook verliefd worden. Mijn hart stond daar nooit voor open omdat ik mezelf niet had geaccepteerd om wie ik ben. En op het moment dat je dat wel doet, werkt de wereld ook wel weer raar, want toen was hij daar ineens. Ik ben van een heel ongelukkig, eenzaam persoon veranderd in iemand die wel heel gelukkig is nu en geniet van wat ie doet.”