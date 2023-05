Rapper Slowthai beschuldigd van verkrachting

De seksuele handelingen zonder toestemming van de vrouw zouden in september 2021 hebben plaatsgevonden, in het Engelse Oxford. De 28-jarige rapper hoefde tijdens de zitting alleen zijn naam, geboortedatum en een adres te noemen. Daarna kreeg hij te horen dat de zaak later inhoudelijk door de rechter wordt behandeld.

Slowthai werd in 2021 nog genomineerd voor een Grammy, en voor zijn debuutalbum Nothing great about Britain werd hij genomineerd voor een Mercury Prize. Met de opvolger Tyron bereikte hij in Groot-Brittannië de eerste plek van de albumlijst.