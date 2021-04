André Hazes zegt ’sorry’ tegen zoon

Het lijkt erop dat André daarmee een opvolger in huis heeft voor Kleine jongen, het lied dat zijn vader destijds schreef voor zijn oudste zoon Melvin. Net als in de smartlap van zijn vader richt André jr. zich op zijn zoon: „Kleine grote vriend, van nu af aan ga jij mij minder zien. Het spijt me, want jij hebt dit niet verdiend.”

En daarmee doelt André op de breuk met zijn voormalige verloofde Monique Westenberg, met wie hij samen de vierjarige André jr. heeft. De zanger verliet onlangs voor de tweede keer zijn gezin voor een nieuwe liefde. Na een kortstondige relatie met Bridget Maasland, heeft André deze keer het liefdesgeluk gevonden bij influencer Sarah van Soelen.

Afscheid

„Wees maar lief voor mama, geef haar nog een zoen. Er is niets wat zij er aan had kunnen doen. Ze gaf alles wat ze had. En ook ik deed echt mijn best, maar soms is willen niet genoeg”, zingt hij daarover.

In het lied dat hij schreef met John Ewbank – die verantwoordelijk is voor de grote hits van Marco Borsato – neemt André ’afscheid’ van zijn zoon. „Later als je groot bent en we praten, hoop ik maar dat jij me niet verlaten hebt. (...) Ik hoop dat je ooit ziet waarom ik ben gegaan. Wat ik heb gedaan. (...) Ik had ons leven samen echt anders gezien. (...) Die ruzies, vriend. Ik wil ze niet voor jou. Dus ik ga nu weg, omdat ik van je hou.”

Vrijwel direct nadat het lied online werd gezet, stroomden op sociale media de eerste ’recensies’ van fans binnen. En vrijwel iedereen is het met elkaar eens: het is een tranentrekker vanjewelste. Ook zijn bekende vrienden laten André weten wat ze van het nummer vinden. „Heel mooi, vriend!”, schrijft oud-voetballer Wesley Sneijder. Zanger Rolf Sanchez: „Prachtig, man.”