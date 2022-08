Britney Spears gekwetst door interview ex

„Het doet me verdriet om te horen dat mijn ex-man heeft besloten om de relatie tussen mij en mijn kinderen te bespreken. Zoals we allemaal weten, is het opvoeden van tienerjongens voor niemand gemakkelijk”, zegt ze in een verklaring in haar Insta Stories. „Ik heb ze alles gegeven. In een woord: pijnlijk.”

Pikante selfies

De zangeres (40) zegt ook dat ze het zorgelijk vindt dat Federline haar pikante selfies op Instagram noemt als een van de redenen dat zoons Sean Preston en Jayden hun moeder niet meer willen zien. „Het baart me zorgen dat de reden is gebaseerd op mijn Instagram. Het was LANG voor Instagram.”

Op Instagram zelf voegt ze daaraan toe: „Andere artiesten hebben veel ergere dingen gedaan toen hun kinderen nog een stuk jonger waren.” Ze legt uit hoe ze onder curatele geleden heeft onder het feit dat ze de kleinste beslissingen over haar leven niet eens zelf mocht nemen. „Ik zou nog veeeeeel meer dingen moeten doen dan topless naar het strand gaan.”

In het gesprek met de Britse tabloid verklaarde Federline onder meer dat hij er moeite mee heeft om de jongens uit te leggen waarom hun moeder soms een naaktfoto op sociale media plaatst.