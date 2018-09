Volledig herstel Enrique Iglesias onzeker

Enrique werd maandag in Los Angeles geopereerd aan zijn vingertop. Zodra alles is geheeld, wordt pas duidelijk of de zanger nog gevoel heeft in het puntje van zijn vinger. ''Met de tijd moet blijken of het gevoel terugkomt en in welke mate'', zegt een ingewijde tegen Billboard.

De 40-jarige Enrique s greep in het weekend tijdens een optreden in Tijuana naar een drone die opnames van zijn concert maakte. Een van de propellers sneed in de middelvinger van de zanger.

Enrique hield er een breuk aan over en ook hing er een stukje huid los. Ondanks de verwonding maakte Iglesias het laatste halfuur van zijn concert gewoon af.