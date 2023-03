‘Harry Potter’-ster Daniel Radcliffe wordt vader

Dat meldt The Sun. „Daniel is zo enthousiast dat hij vader wordt”, meldt een bron aan de Britse tabloid. „Zijn relatie met Erin is heel bijzonder en iedereen denkt dat ze geweldige ouders zullen worden.” Ook een woordvoerder van Darke zou het nieuws hebben bevestigd aan The Sun.

Het stel ontmoette elkaar tijdens de opnames voor de film Kill Your Darlings (2013), waarin zij allebei te zien zijn.

Daniel Radcliffe en zijn vriendin Erin Darke Ⓒ ANP

In oktober 2022 vertelde Radcliffe in een interview met het Amerikaanse tijdschrift Newsweek dat hij niet zou willen dat zijn kinderen ooit bekend worden.

Radcliffe begon al met acteren toen hij 10 jaar oud was. De acteur vertelde eerder dat hij met een alcoholprobleem kampte in zijn tienerjaren. Hij vond het moeilijk om een bekend persoon te zijn.