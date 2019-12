„Ik vertrouw op mezelf. Ik weet wat ik kan.” Ⓒ RTL

Geen geheel onbekend gezicht in The Voice of Holland vrijdagavond: Richy Brown. De 37-jarige zanger die ruim een decennium geleden tweede werd in de finale van X-factor schittert nu in een ander RTL-programma. Wat hem ertoe heeft bewogen? Hij wil zich storten op zijn solocarrière.