Gezondheid

Internationale dag van de Vriendschap: zo maak je op latere leeftijd nieuwe vrienden

Het is vrijdag 30 juli de Internationale dag van de Vriendschap; een dag die door de Verenigde Naties in het leven is geroepen om de rol te benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede in verschillende culturen. Maar wat als je wel wat meer vrienden kunt gebruiken?