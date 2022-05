Verloofde Ray Liotta mijmert over ’magische’ relatie

„Ray en ik deelden een diepe liefde voor elkaar, die ik voor altijd bij me zal houden. We hadden dagelijks ontzettend veel lol en waren onafscheidelijk. We hadden een ongelofelijk goede chemie met elkaar. Hij betekende de wereld voor mij en we kregen nooit genoeg van elkaar. Het was ware liefde, een soort liefde waar iedereen van droomt. Ray was een prachtig persoon, zowel qua innerlijk als uiterlijk. En zelfs dat is een understatement”, aldus Jacy.

Liotta, vooral bekend van de klassieker Goodfellas uit 1990, overleed donderdag in zijn slaap. Hij was op dat moment in de Dominicaanse Republiek waar hij de film Dangerous Waters opnam. Liotta was sinds eerste kerstdag 2020 verloofd met Jacy Nittolo. De acteur laat een dochter achter, Karsen Liotta (23), die hij kreeg met actrice/producent Michelle Grace. Ook zij is actrice, en bedankte haar vader eerder op sociale media ’voor alles wat hij haar had geleerd’.