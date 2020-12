Onbewoond eiland vol antwoorden

Musea zou je de sportscholen voor de geest kunnen noemen. Maar net zoals gewone sportscholen voor sommige mensen een hoge drempel hebben (’want dan kijkt iedereen naar mijn dikke kont’), jagen ook musea soms schrik aan. Want wat is kunst eigenlijk? Waar staat het begrip cultuur voor? En belangrijker nog: wat moet je ermee?

Met die vragen komt een meisje in het boek Wat is kunst? van Ted van Lieshout een meisje bij de schrijver. Een opdracht voor school. Zijn antwoord luidt aanvankelijk: ’Kunst is alles wat je doet om niet dood te gaan van verveling.’ Maar daar neemt het kind geen genoegen mee. Ze heeft meer tekst en uitleg nodig.

De schrijver daagt haar daarop uit een gedachte-experiment aan te gaan: hij nodigt haar uit naar een imaginair eiland te reizen. Een onbewoond tropisch eiland, waar ze helemaal moederziel alleen haar weg moet vinden. Stap voor stap ontdekt het meisje dat als aan alle basisvoorwaarden is voldaan - eten, drinken, een dak boven het hoofd en veiligheid - ze de wereld mooier voor zichzelf wil maken.

Ze krast haar naam in de wand van de grot waar ze slaapt, tekent haar gezicht, schrijft HELP in het zand en maakt van een kokosnoot een fraaie drinkbeker, die ze versiert. Kortom, ze wordt zelf een kunstenaar. Met haar werk brengt ze licht, hoop en troost in haar donkere, sombere en eenzame hoofd.

Losse woorden uit haar verhaal, zijn voor de schrijver steeds aanleiding om verschillende kunstwerken te bespreken. Als het kind moet plassen, vertelt hij smakelijk over een van de beroemdste kunstwerken ter wereld: het gesigneerde urinoir van de dadaïst Marcel Duchamp. Als zij een hangmat van bananenbladeren heeft gevlochten, laat Van Lieshout haar het schilderij De groene hangmat van de Ierse impressionist John Lavery zien.

Alles komt aan bod: van houtskoolschetsen, film en mozaïek tot dans en design. Het boek - dat zeer geschikt zou zijn als lesboek voor de CKV-vakken - is een heerlijke ode aan de kunst, laagdrempelig geschreven en vol laconieke humor, die zo kenmerkend is voor auteur en illustrator Ted van Lieshout. Leuk voor jongeren, maar zeker ook een aanrader voor volwassenen die op een luchtige manier meer te weten willen komen over kunst met een grote K.

✭✭✭✭