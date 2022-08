Mick Jagger laat tepels zien aan halfnaakte fan

In de video, die online viral gaat, is te zien hoe een blonde vrouw bij iemand op de schouders is geklommen en haar shirt omlaag trekt tijdens het nummer (I Can't Get No) Satisfaction. Dat ziet Jagger, waarop hij zijn shirt omhoog trekt en zijn eigen tepels laat zien. Vervolgens zingt de zanger vrolijk verder.

Mick Jagger vierde ruim een week geleden, op 26 juli, zijn 79e verjaardag. Dat deed hij samen met zijn partner Melanie Hamrick en zijn 23-jarige zoon Lucas uit een eerdere relatie. The Rolling Stones zijn momenteel op tournee. Vorige maand traden ze op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.