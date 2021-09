Britse royals naar première James Bond

De wereldpremière van de 25e langverwachte James Bondfilm vindt plaats in de Royal Albert Hall in Londen. De film, de laatste met acteur Daniel Craig als 007, is vanwege de coronapandemie keer op keer uitgesteld. Eigenlijk had No Time to Die vorig jaar al in de bioscoop moeten verschijnen.

In Nederland gaat de film op 28 september in première in Pathé Tuschinski in Amsterdam. Dat is alleen voor genodigden, zoals BN'ers en Bondfans. De kaartverkoop hiervoor gaat maandagmiddag van start.