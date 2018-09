Bradley en Irina officieel koppel

Dat vertellen bronnen aan E! Online. Volgens die bronnen vinden hun vrienden de twee heel leuk samen.

Bradley en Irina zullen binnenkort hun liefde aan iedereen tonen door samen op de rode loper van de uitreiking van de Tony Awards van aankomende zondag te verschijnen, waar Cooper genomineerd is voor zijn rol in The Elephant Man- zo voorspellen de bronnen.

De acteur en het model zijn ruim een maand geleden voor het eerst samen gespot. Vanaf de eerste keer dat de twee samen in het openbaar verschenen, viel op hoeveel chemie er tussen de twee is. Ze kunnen geen moment van elkaar afblijven: de passie spat er vanaf!

Bekijk hier foto's van het zoenende stel.