Jan Smit onthult zijn ster op Walk of Fame

''Ik kom vaak in Plopsaland en ik kan straks aan mijn eigen kroost laten zien dat papa er een eigen ster heeft'', zei Jan al eerder. ''Dit zijn de mooie dingen die je als artiest, mens en kindervriend enorm veel vreugde schenken.''

Smit trad na de onthulling van zijn ster ook gelijk op in het Plopsa Theater. ''We hebben de eer gehad reeds tal van klinkende namen te mogen ontvangen in onze theaterzaal, zoals Clouseau en Rob de Nijs'', aldus parkmanager Wim Wauters. ''Jan Smit is er nu één van. We zijn dan ook blij dat we met onze Walk of Fame de kans hebben om hem in het zonnetje te zetten!''