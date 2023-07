Nicolas Cage zegt filmfestival van Montreal af vanwege staking

„Het spijt ons dat we bekend moeten maken dat vanwege de staking van SAG-AFTRA Nicolas Cage niet langer het festival kan aandoen volgend weekend”, staat in het bericht. „We zullen onze website regelmatig updaten als we nieuws ontvangen van andere gasten. Onze harten liggen bij de acteurs, evenals bij de WGA, en we hopen dat de bonden snel een eerlijke deal krijgen.”

SAG-AFTRA is een grote vakbond voor acteurs in Hollywood, WGA vertegenwoordigt scriptschrijvers die al langer in staking zijn. Werknemers die aangesloten zijn bij beide vakbonden hebben het werk neergelegd in de hoop op betere financiële compensatie en afspraken, over onder meer het gebruik van AI en de verdeling van streamingopbrengsten.

Nicolas Cage zou in het weekend van 22 juli aanwezig zijn in Montreal om de première van Sympathy for the devil bij te wonen, een psychologische thriller waarin hij de hoofdrol speelt. Ook zou Cage de Cheval Noir Career Achievement Award in ontvangst komen nemen voor zijn verdiensten als acteur.