Caitlyn méér dan 'man in een jurk'

Caitlyn, die tot voor kort als Bruce Jenner door het leven ging, siert de nieuwste cover van het blad. "Als je hiermee naar buiten komt, moet het ook echt overtuigend zijn", zegt de 65-jarige realityster in een videofragment uit het interview met Vanity Fair. "Dan moet je er heel vrouwelijk uitzien, je presentatie is zo belangrijk. Dat stelt mensen gerust."

De oud-atleet vertelt ook dat ze zich in de jaren tachtig ontzettend geïsoleerd voelde. "Er was geen informatie beschikbaar. De afgelopen jaren is er veel veranderd, er is meer begrip gekomen. En dankzij het internet kun je andere mensen zien die hetzelfde doormaken als jij en zelfs met ze communiceren. Ik kwam erachter dat ik niet de enige was."

Jenner is andere beroemde transgenders als Laverne Cox dankbaar, omdat die de weg voor haar hebben geplaveid. "Ik treed min of meer in hun voetstappen. Zij hebben het veel makkelijker gemaakt voor mij. Ik hoop dat ik hetzelfde kan betekenen voor anderen in die positie."

Nieuwe foto's en het filmpje van achter de schermen vind je op de website van Vanity Fair.