Schimmelpenninck: ’Voicemail vol doodsbedreigingen’

De Op1-presentator schrijft op Twitter weten dat zijn voicemail zou vollopen met doodsbedreigingen. Zijn Zweedse vriendin zou mailtjes krijgen met de boodschap ’dat ik een pedofiel ben’. Schimmelpenninck meent dat het om een ’lastercampagne’ zou gaan. Vrijdag ging hij ook niet inhoudelijk in op de kritiek van verschillende journalisten, maar deelde een oude column die stelde dat de mensen die kritiek op hem hebben, dat puur doen voor hun ’rechtspopulistische achterban’.

Mensen die daar weer op reageren, - zoals een ’linkse moeder van twee dochters’ die hem erop wijst dat Alexia ’te jong’ is - verwijt hij de podcast niet geluisterd te hebben. Toch is duidelijk te horen dat wanneer Jaap Reesema het heeft over prinses Alexia, Sander daarop reageert met: „De lekkerste.”

Tegenover RTL Boulevard erkende Sander dat zijn woordkeuze ’bij mensen in het verkeerde keelgat is geschoten’ en dat hij het anders had kunnen verwoorden. „Ik had dan misschien ’de knapste’ of ’de meest opvallende’ moeten zeggen.”

Volgens Sander is zijn Zelfspodcast, die hij samen met Jaap Reesema maakt, een soort ’kroegmanier om de week in door te nemen’. De Op1-presentator had het in de afgelopen uitzending over het gedrag van de dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op sociale media en noemt haar ’de lekkerste’ van de drie. „Ja, daar kunnen we niet omheen draaien”, zegt Sander. „Ze schijnt wel arrogant te zijn. In Wassenaar wordt gezegd dat ze al buiten haar prinsessenmuiltjes loopt.”