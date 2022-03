Broer Jussie Smollett woedend over ’onrecht’: ’Hij hoort vrij te zijn!’

„Jussie verblijft momenteel op een psychiatrische afdeling. Het is heel zorgelijk dat er een notitie is toegevoegd aan Jussies papierwerk, waarin staat dat hij een gevaar is voor zichzelf. Laat ik hierbij iedereen duidelijk maken dat hij op geen enkele wijze gevaar loopt om zichzelf iets aan te doen. Hij wil dat ik jullie laat weten dat hij heel stabiel, sterk en gezond is en er klaar voor is om de uitdaging aan te gaan die hem is opgelegd. Dit klopt niet, er is sprake van gebrek aan rechtvaardigheid, wat me woedend maakt”, aldus Jocqie.

#FreeJussie

Hij belooft updates te blijven geven via sociale media, omdat er volgens hem leugens over zijn broer worden gedeeld. Jocqie roept volgers dan ook op om onder de hastag #freejussie berichten te delen en daarin ook de gevangenis te taggen. „We willen gewoon zoveel mogelijk aandacht op dit onrecht vestigen”, legt hij uit. „Dit is een hele serieuze situatie en we hebben jullie steun en hulp nodig om mijn broer uit de gevangenis te krijgen. Hij hoort daar niet, hij is aangevallen. Hij is onschuldig. En zelfs als je dat niet gelooft, moet je geloven dat hij vrij hoort te zijn. Hij hoort onder geen enkele omstandigheid in de gevangenis thuis.”

Eerder werd nog gezegd dat Smollett op een afdeling was geplaatst waar hij privacy had, het zogenaamde ’high profile’ gedeelte. Volgens de sheriff van Cooks County is dat juist om hem te beschermen vanwege zijn bekendheid. „Meneer Smollett zit niet afgezonderd van alles en iedereen, mag meerdere malen per dag luchten, zijn telefoon gebruiken, televisie kijken en een praatje maken met de bewakers. Het klopt niet dat er gezegd wordt dat hij op een psychiatrische afdeling zit.”

Narcistisch

Smollett beweerde in 2019 dat hij op straat in Chicago was aangevallen door twee mannen, die daarbij scheldwoorden voor homo’s gebruikten en ’MAGA’ zouden hebben geroepen, de afkorting van de slogan Make America Great Again. Dit was de verkiezingsleus van voormalig president Donald Trump. Na uitgebreid onderzoek door de stad Chicago bleek echter dat de twee ’daders’, de broers Abimbola en Olabinjo Osundairo, van Smollett 3500 dollar hadden gekregen om hem in het zicht van een beveiligingscamera klappen te geven en een strop om zijn nek te hangen.

De rechter oordeelde donderdag dat de acteur ’arrogant, egoïstisch en narcistisch’ is geweest. Volgens hem heeft Smollett met zijn daden veel schade toegebracht aan echte slachtoffers van dergelijke misdrijven, die vaak moeite hebben om naar buiten te treden met hun verhaal. Ook zou hij enkel en alleen op aandacht uit zijn geweest en hoopte hij met zijn actie als een voorvechter van sociale gelijkheid te worden gezien. Hij kreeg een celstraf van 150 dagen opgelegd en een proeftijd van 30 maanden proeftijd. Ook moet hij volgens Amerikaanse media 120.000 dollar terugbetalen aan de stad Chicago voor de gemaakte kosten in zijn zaak.