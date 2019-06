Liveactionserie over Final Fantasy in de maak

Voor het verhaal van de nieuwe show wordt vooral geput uit Final Fantasy XIV, het eerste onlinedeel van de reeks, dat in 2010 verscheen. Welke personages er precies door echte acteurs vertolkt gaan worden, is nog niet onthuld. Wel werd bekend dat de fictieve vogelsoort de chocobo en het personage Cid erin voorkomen. Wanneer Final Fantasy de serie op de buis moet verschijnen, wordt later bekendgemaakt.

De allereerste Final Fantasy game verscheen in 1987. Sindsdien verschenen er nog veertien delen voor verschillende consoles.