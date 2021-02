Froukje de Both: ’Het moet ook in bed gelijkwaardig verdeeld zijn’

Reagerend op het vooroordeel over vrouwen dat die in bed ’altijd de afwachtende partij’ zouden zijn: „Ik ben geen stereotype vrouw denk ik, haha. Voor mij gaat dit helemaal niet op. Ik vind dat het in bed van twee kanten moet komen. Als het initiatief altijd van dezelfde persoon moet komen, dan is dat niet zo prettig voor de ander.”

De presentatrice van Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven denkt dat mannen het waarderen dat zij de eerste stap zet. „Het is voor niemand leuk om naast een zeester te liggen. Het moet in bed – en überhaupt in je relatie – gelijkwaardig verdeeld zijn.”