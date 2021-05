’Lang voor scheiding had Bill Gates al reputatie van dubieus gedrag’

Bill Gates leek voor de buitenwereld onkreukbaar, maar kreeg binnen zijn eigen bedrijf al een bepaalde reputatie Ⓒ Getty Images

Het voorheen zo smetteloze imago van Microsoft-oprichter Bill Gates lijkt sinds de aankondiging van zijn scheiding van Melinda helemaal ineen te vallen. Zijn banden met Epstein kwamen opnieuw over het voetlicht, maar er blijkt meer: hij had een relatie met een vrouwelijke medewerker en stapte daarom vorig jaar uit het bestuur van Microsoft, schrijft Wall Street Journal nu. The New York Times weet bovendien te vertellen dat zij niet de enige vrouw was die hij probeerde te strikken. Onder zijn directe kring had zijn reputatie volgens hen dan ook al langer te lijden.