Frank Visser krijgt hulpje in nieuw programma

Visser vond het teveel worden in zijn eentje. „En daarom ben ik zo ontzettend blij dat er hulp komt.”

In Mr. Frank Visser: wordt u al geholpen?, vanaf maandag te zien bij SBS6, zetten de televisierechters de deuren van hun werkkamers open voor iedereen die juridische hulp nodig heeft. Het soort vragen is divers. „Je kunt het zo gek niet bedenken, werkelijk niet.”

Volgens Visser komen veel mensen langs vanwege ’gedoe’ met de woningbouw. „Wat er allemaal gebeurt is ongelooflijk. Van vochtige kelders tot lekkende daken.” Ook problemen met de gemeente hoort hij vaak in zijn werkkamer. „Ik ben heel goed geworden in bestemmingsplannen inmiddels.”