Fokke & Sukke-schrijver maakt jazzconcert

De voorstelling is deels gebaseerd op het album Songs on the Eve of Dismissal dat Geleijnse en Abelen in 2018 uitbrachten. De plaat bevat nummers over de werkende mens van nu die vooral bezig is met targets halen en de volgende reorganisatie probeert te overleven.

Het concert bestaat uit de liedjes van het album. Tussen de songs door vertelt Geleijnse de bijbehorende geschiedenis van „nieuwe directeur Walter die probeert nóg betere scores uit de mensen in zijn bedrijf te persen. Hij heeft daarbij de hulp nodig van Julie, tot dan toe vooral bekend als het muurbloempje van personeelszaken.”

Behalve als schrijver van Fokke & Sukke is Geleijnse ook bekend als cabaretier; hij maakte deel uit van de redactie van Dit was het nieuws en speelde met Rob Urgert in het cabaretprogramma Spoedcursus humor. Abelen speelde eerder onder meer bij het Willem Breuker Kollektief. De kaartverkoop voor de voorstelling is van start gegaan.