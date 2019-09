Ruud de Wild maakt kunstobject van stoelen Ziggo Dome

Ⓒ BSR Agency

Ruud de Wild gaat de twee ’Golden Seats’ in de Ziggo Dome omtoveren tot kunstobject. De stoelen bieden een gelukkige muziekliefhebber een jaar lang toegang tot alle concerten in de Ziggo Dome. Reden voor het beschilderen van de stoelen is dat vanaf 6 september muziekliefhebbers weer kans maken om deze prijs te winnen, maakte de concertzaal donderdag bekend.