NIEUWE LIEFDE voor PETER JAN RENS

Willeke is de nieuwe vrouw in het leven van Peter Jan Rens. „Ze zijn hartstikke happy met elkaar.” Ⓒ Eigen foto

Een kleine tien maanden nadat PETER JAN RENS door VIRGINIA VAN ECK werd verlaten voor een vrouw, is de oud-presentator weer tot over zijn oren verliefd. De dame die zijn hart opnieuw laat smelten, luistert naar de naam WILLEKE en maakt hem op zijn zeventigste ook nog eens opnieuw vader. „De lol, het enthousiasme, de levenslust… Het is allemaal weer terug. De oude Peter is er weer!”