Federer: ’Prins George is een tennistalent’

De toptennisser was uitgenodigd bij de ouders van Catherine thuis om de kleine George te ontmoeten. Daarbij gaf Federer hem meteen een privélesje tennis. Nadat ze samen een potje hadden gespeeld, zei hij dat de ’schattige jongen’ een goede techniek heeft. Hij hoopt dat hij zijn enthousiasme voor de sport houdt als hij ouder wordt. „Ik hou ervan om te zien dat ze van tennis en sporten houden. Zijn moeder heeft altijd genoten van tennis en ik hoop dat hij dat de komende jaren ook zal blijven doen”, zei Federer na afloop.

Catherine onthulde dinsdag dat Federer George’ favoriete speler was. De hertogin van Cambridge bracht een verrassingsbezoek aan Wimbledon. Echt onder de indruk was de 37-jarige tennisser daar overigens niet van. „Ik ben de enige speler die hij ooit ontmoet heeft. Dan heb je een kleine voorsprong in wie je favoriete speler is”, grapte Federer.